Genova – Una ludoteca, con personale specializzato, a disposizione dei dipendenti della Regione Liguria nei casi di “emergenza” come malattie dei nonni, scioperi improvvisi a scuola o all’asilo o indisponibilità della baby sitter. La proposta, avanzata dalla consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia e appoggiata dal Partito Democratico, è stata bocciata durante la discussione del Bilancio regionale.

“Il palazzo di Regione Liguria – denuncia Candia – continuerà ad essere chiuso ai figli dei dipendenti regionali e, più in generale, a tutti i minori”.

Nella discussione sul Bilancio di previsione di ieri è stato infatti bocciato dalla maggioranza di centrodestra l’emendamento della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che chiedeva alla Giunta di allestire una ludoteca all’interno della Regione. Un servizio a disposizione dei dipendenti dell’ente per portare i figli nei casi di necessità, in modo da favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

“Il presidente Toti trincerandosi dietro a dei tecnicismi e a delle giustificazioni di tipo assicurativo, ha perso una grande occasione per dare un segnale politico e amministrativo su una questione che interessa centinaia di genitori che lavorano per la Regione – spiega Candia -. La nostra proposta aveva come obiettivo quello di aiutare i dipendenti regionali a conciliare le esigenze familiari e lavorative in tutte quelle situazioni di difficoltà come un problema all’asilo o a scuola, un’allerta meteo, o un malanno a nonni e/o baby-sitter, allestendo uno spazio ludoteca con degli educatori all’interno del palazzo della Regione”. “Non avendo voluto dare alcun segnale come Giunta – prosegue Selena Candia – oggi continuiamo a vivere nella situazione surreale in cui un dipendente regionale può portarsi a lavoro il cane o il gatto ma non può in alcun modo far entrare il figlio o la figlia. Nemmeno per pochi minuti”.

“Non sono a conoscenza di altre istituzioni o aziende in cui è impossibile far entrare i minori, tranne che in Regione Liguria – incalza il consigliere regionale del Pd, Pippo Rossetti -. Le motivazioni tirate fuori dalla giunta sono state tante, ma nessuna credibile. Il punto è che molti dipendenti alla fine hanno avuto difficoltà a gestire le urgenze familiari, perché mentre mariti e mogli possono accedere, i figli minori no. Un assurdo, soprattutto in caso di problemi a scuola”. “Il paradosso – aggiunge Rossetti – è che i cani e i gatti possono entrare, i bambini e le bambine no. Ora hanno detto no anche ai pappagalli, chissà cosa faranno con i furetti. Ci sarebbe da ridere, se non fosse che c’è solo da piangere. Attendiamo, come è stato annunciato da Toti, la modifica del regolamento al più presto”.

“Nell’assurdo regolamento di Regione Liguria non rientriamo noi consiglieri – sottolinea Selena Candia -. Per questo motivo io potrei portare in Consiglio mio figlio, allattarlo e fare decine di selfie. Non lo faccio per solidarietà a chi non ha questo sacrosanto diritto, perché penso che su un tema del genere le regole e i diritti debbano valere ugualmente per tutti”.

“Ricordo poi che la Liguria ha il tasso di natalità più basso d’Italia, il 5,7‰ – conclude la consigliera regionale -. Quando però la Giunta di centrodestra (che si autoproclama paladina delle famiglie in campagna elettorale) ha l’opportunità di fare qualcosa di concreto per le famiglie, e per migliorare questo dato, preferisce non fare nulla”.