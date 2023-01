Una breve pausa, con velature e schiarite nelle ore centrali della giornata prima del passaggio, di una nuova debole perturbazione. In Liguria ancora condizioni di tempo variabile con temperature stazionarie o in leggera diminuzione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 gennaio 2023

Al mattino innocue velature in transito su tutto il territorio regionale.

Nel corso del pomeriggio stratificazioni medio-alte in intensificazione e, verso sera, è atteso un aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dalla fascia costiera del Savonese, in successiva estensione verso levante.

Venti in mattinata deboli da nord, probabili rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A partire dal pomeriggio ventilazione da debole a moderata dai quadranti meridionali.

Mare mosso al largo e, in mattinata, sul levante, in prevalenza poco mosso altrove.

Temperature in generale aumento.

Costa: min 8/12°C, max 13/17°C

Interno: min -3/+6°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

Venerdì 13 gennaio 2023

Tra la notte ed il mattino molte nubi sull’intera regione, non si escludono locali piovaschi sul centro-levante regionale

Dalle ore centrali della giornata netto miglioramento con ampie schiarite associate, pomeriggio che trascorrerà tra sole e locali annuvolamenti.

Venti moderati, con rinforzi fino a tesi, da est/sud-est sul settore centro-orientale, moderati settentrionali altrove.

Ventilazione sostenuta di libeccio al largo.

Mare mosso sotto-costa, fino a molto mosso a levante. Moto ondoso fino ad agitato al largo.

Temperature minime stabili od in lieve aumento, massime in leggera diminuzione.

Tendenza per sabato 14 gennaio 2023

Nel corso della giornata nuvolosità in aumento, verso sera non si esclude qualche piovasco sul centro-levante.

Temperature stazionarie od in lieve calo.