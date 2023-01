Resta confermato anche per la giornata di oggi l’avviso meteorologico diffuso ieri da Arpal per mareggiata intensa di Libeccio sulla costa della Liguria.

Il moto ondoso molto forte sferza i tratti più esposti già da ieri e anche per la mattinata di oggi è prevista in forte intensità per poi calare, in lenta diminuzione, a partire da Ponente.

la mattinata di domani, mercoledì 18; poi moto ondoso in lenta diminuzione a partire da Ponente.

Possibile anche qualche spolverata nevosa anche a quote collinari sul Levante mentre giovedì un deciso calo termico potrà provocare deboli e locali precipitazioni anche nevose sul centro Levante.

Arpal segnala anche possibili piogge e rovesci fino a moderati sul centro Levante e venti forti meridionali in rotazione sul centro Ponente, questa sera, da tramontana.