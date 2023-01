Sulla Liguria soffiano ancora correnti fredde di provenienza nord-orientale che allontaneranno gradualmente le nuvole dal cielo e porteranno maggior stabilità nelle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 25 gennaio 2023

Al mattino addensamenti che resisteranno compatti sul versante nord dell’Appennino centro-occidentale e tra le Alpi Liguri / Marittime, dove non si escludono deboli e locali nevicate. Lungo le coste invece il cielo sarà sereno o al più velato.

Nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie un po’ ovunque.

Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche a burrasca tra Genovese e Imperiese, in particolare al mattino. Venti tesi da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, mosso o a tratti molto mosso al largo, specie a ponente.

Temperature stazionarie,

Costa: min +4/8°C, max +12/16°C

Interno: min -1 /+2°C, max 5/+9°C (fondovalle/collina)

Giovedì 26 gennaio 2023

Condizioni di cielo prevalentemente sereno o al più velato

Venti di tramontana che rimane sostenuta oltre i 50 km/h su Capo Mele e zone al largo del Ligure occidentale.

Mare molto mosso a ponente; mosso/stirato altrove.

Temperature stazionarie o in calo nelle zone interne.

Tendenza per venerdì 27 gennaio 2023

Tempo stabile e soleggiato, salvo addensamenti sulle Alpi Liguri, parziali sul versante nord dell’Appennino.

Residui rinforzi di vento (tramontana) in zona Capo Mele

Condizioni meteo-marine in miglioramento.

Temperature in leggero calo.