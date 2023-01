La Spezia – Cani, gatti e conigli ma c’è spazio per qualunque tipo di animale alla cerimonia per la “Benedizione degli animali” che si terrà domenica 29 Gennaio in piazza Europa.

La festa era programmata per il 15 gennaio ma per le pessime condizioni meteo è stata rinviata.

Alla cerimonia, organizzata dal Comune della Spezia insieme alla curia vescovile e all’Associazione di Volontariato L’Impronta Volontari Indipendenti Canile ODV, parteciperanno il sindaco Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi.

Al termine della cerimonia di benedizione saranno consegnati gli attestati di Fedeltà ai cittadini che hanno avuto l’amore e il coraggio di adottare un cane o un gatto presso il canile municipale.

Sarà presente inoltre uno stand del canile municipale con cagnolini e gattini in cerca di una casa