Anche per oggi la Liguria resterà interessata da correnti nord-orientali che garantiranno tempo stabile e generalmente soleggiato.

Ad inizio settimana qualche passaggio nuvoloso ma temperature in lento rialzo, specie nei valori massimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 29 gennaio 2023

Fino alle prime ore del mattino qualche nube sparsa, soprattutto nelle aree interne.

Per il resto della giornata cieli che si presenteranno sereni su tutta la regione, fatta eccezione per il transito di qualche innocua velatura in serata.

Venti tra la notte ed il mattino moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele

Dal pomeriggio moderati da nord tra Genova e Savona, deboli di direzione variabile altrove.

Mare da stirato a poco mosso. In mattinata potrà risultare ancora molto mosso al largo del bacino occidentale, in successivo calo fino a poco mosso entro sera.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento

Costa: min +2/8°C, max +9/13°C

Interno: min -8/+1°C, max +3/7°C (fondovalle/collina)

Lunedì 30 gennaio 2023

Fin dalle prime ore del mattino transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione. Da metà/tarda mattinata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nuvolosità marittima sul centro-levante, altrove persisteranno degli addensamenti medio-alti.

Venti moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, deboli variabili a ponente.

Sul Golfo ventilazione in rinforzo da sud-ovest.

Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in calo nelle vallate interne, massime in aumento; altrove valori termici stabili.

Martedì 31 gennaio 2023

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull’intera regione, a parte qualche addensamento in avvio ed in chiusura di giornata.

Temperature in aumento.