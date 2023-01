Un campo di alta pressione si avvicina all’area del Mediterraneo centro-occidentale e frena gradualmente l’arrivo di correnti fredde provenienti da nord. Per la Liguria atteso il ritorno di passaggi nuvolosi ma condizioni di tempo nel complesso più mite e con temperature in graduale rialzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 31 gennaio 2023

Mattinata soleggiata ovunque, salvo qualche addensamento sul versante nord dell’appennino centrale.

Dal tardo pomeriggio / sera velature e stratificazione in aumento sul settore centrale.

Venti inizialmente settentrionali moderati, al più tesi su Capo Mele e Voltrese si indeboliscono rapidamente al mattino; brezze deboli a seguire su tutto l’arco ligure.

Mare molto mosso a levante per onda lunga da sud-ovest in rapida scaduta nel corso della mattinata; poco mosso ovunque entro la serata.

Temperature in calo temporaneo in quota sull’Appennino. Massime in aumento sulle Riviere.

Costa: min +3/7°C, max +9/15°C

Interno: min -6/+3°C, max +6/10°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 1 febbraio 2023

Nel corso della giornata aumento della nuvolosità costiera sul settore centrale ed orientale costiero; maggiormente soleggiato nelle zone interne.

Venti deboli variabili o a regime di brezza.

Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per giovedì 2 febbraio 2023

Condizioni stazionarie, addensamenti sparsi sul centro-levante costiero, maggiormente soleggiato su estremo ponente e nelle zone interne.