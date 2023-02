La presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale mantiene il nord Italia e la Liguria al riparo dalle perturbazioni ma non impedisce l’arrivo di correnti nord-occidentali. Il tempo nel complesso è buono e con temperature decisamente più miti, ma non sono esclusi locali addensamenti non accompagnati da precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 3 febbraio 2023

Cielo sereno ovunque sino alla prima mattinata. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità da levante verso il centro della regione, ancora soleggiato il tempo a ponente. Nel pomeriggio addensamenti sul settore centro-orientale non associati a piogge, più sole sul resto della regione.

Venti da deboli a moderati da sud-ovest.

Marie da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie le minime, in contenuto calo le massime sul centro-levante

Costa: min +6/10°C, max +12/15°C

Interno: min -4/+2°C, max +6/12°C (fondovalle/collina)

Sabato 4 febbraio 2023

Giornata stabile, soleggiata e molto mite con valori termici superiori alle medie del periodo specie nelle aree interne. Non si esclude qualche nube bassa sotto costa al mattino, ma in rapida attenuazione.

Venti deboli o moderati da nord nelle aree interne e sui crinali, deboli variabili sotto costa.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento anche sensibile nelle aree interne.

Tendenza per domenica 5 febbraio 2023

Un po’ di nubi sparse nelle aree interne e a ponente senza fenomeni, più sole a levante. Ventilazione debole in genere da est, temperature in calo.