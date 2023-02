Pieve Ligure – Torna la tradizionale Sagra della Mimosa e per una settimana il paese della riviera ligure di levante ospita la “settimana in giallo” con moltissimi eventi

L’edizione numero 64 della Sagra della Mimosa si apre sabato 4 febbraio e terminerà domenica 12 febbraio 2023 con la sagra vera e propria, la sfilata dei carri addobbati con i fiori gialli e la distribuzione dei rametti benedetti a tutti i partecipanti.

Nella piazza di Pieve Ligure anche spettacoli, danze e stand gastronomici e street food.

Per raggiungere piazzale San Michele a Pieve Alta, dove si svolge il cuore della manifestazione, si possono scegliere i sentieri (le creuze) che, dalla via Aurelia portano alla piazza del borgo originario del paese, percorrere il magnifico sentiero panoramico da San Bernardo (sopra Bogliasco) porta a Pieve senza particolari sforzi oppure usufruire della navetta gratuita che collega la Stazione Ferroviaria di Pieve Ligure con la zona alta del paese.

È anche possibile partecipare alla tradizionale ‘Corsa in Giallo’, gara non competitiva di 10 chilometri attraverso le creuze del paese, oltre che alla Family Walk, passeggiata dedicata alle famiglie e condotta da una guida escursionistica esperta del territorio.

Questi gli eventi della Settimana in Giallo:

Sabato 4 febbraio

– ore 19.30: accreditamento Torneo di burraco c/o Società Ardita di Mutuo Soccorso, Via XXV Aprile: inizio ore 20.30, €10 a persona, premi per tutti. Info 338.8254379

Lunedì 6 febbraio

– ore 21: ‘La Pieve Ligure e il Golfo Paradiso del fotografo Francis Carl Fuerst’, a cura di Memorie & Progetti, conduce l’Arch. Alessandra Rotta, c/o Circolo M. Massone

Martedì 7 febbraio

– ore 16.30: Laboratorio di pizza per bambini a cura del Ristorante Lo Scalo c/o SOCMS, max 20 partecipanti. Info 392.9330335

Mercoledì 8 febbraio

– ore 19: Danza afrocubana in giallo per adulti a cura di Pieve in Movimento c/o Palestra Impianti Sportivi. Info 349.5851504

Giovedì 9 febbraio

– ore 16.30: 3° Concorso CASSERUOLA GIALLA a cura dell’Ass. Golfo Paradiso c/o Soc. Ardita di mutuo soccorso. Info 349.7443526

– ore 17: Torneo di calcio per bambini 7-13 anni, organizzato da IPA c/o Campo Sportivo Pieve Ligure. Info e iscrizioni obbligatorie 338.3572169

Venerdì 10 febbraio

– Torneo pomeridiano di tennis per bambini a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443

– ore 16.30: Videoconferenza sui borghi antichi abbandonati della Liguria e visita al frantoio su prenotazione, a cura degli Amici dell’Oliveto c/o Circolo M. Massone. Info 349.2518553

Sabato 11 febbraio

– Torneo mattutino di tennis per ragazzi a cura di Playtennis c/o Campi Sportivi – 328.4492443

– ore 17.15: ‘Parole e suoni raccontano la poesia dei fiori’, tramonti poetici a cura di Le Spirule, accompagnamento musicale con Mario Principato, c/o sagrato Oratorio di Sant’Antonio Abate

– ore 21.00: ‘Cantando sotto la mimosa’, medley di musical del gruppo Spirituals & Folk, c/o Circolo M. Massone

Programma Festa della Mimosa – Domenica 12 febbraio 2023

Ore 9.00 Iscrizione Corsa in giallo (€12 a persona) e Family Walk, a cura degli Amici Sentieri Golfo Paradiso e della guida escursionistica Michele Picco, in P.le San Michele: info 348.5710908

Ore 10.15 Partenza Corsa in Giallo – Partenza Family Walk

Ore 11.00 Vendita fiori e piante di mimosa in P.le San Michele

Ore 10.30 Intrattenimento musicale a cura dei The Wanted Country Line Dance in Piazza D’Amato

Ore 12.00 Benedizione della mimosa in P.le San Michele

Ore 13.30 Raduno carri fioriti in P.zza D’Amato

Ore 14.00 Sfilata carri fioriti lungo via Roma con intrattenimento musicale a cura di Musici e Sbandieratori Sestieri Lavagna

Musica dal vivo con The Moochers in P.le San Michele

Ore 15.30 Arrivo carri fioriti in P.le San Michele

Ore 16.00 Premiazioni

Dalle ore 8 alle 17:30, sarà attiva una navetta gratuita dalla Stazione FS di Pieve Ligure a P.le San Michele. Durante la sfilata dei carri verrà interrotto ogni traffico lungo Via Roma.

In Piazzale San Michele a Pieve Alta verranno distribuiti gratuitamente tralci di mimosa e troverete street food e bancarelle di artigianato.

Pieve Ligure, un paese a picco sul mare

Il Comune di Pieve Ligure è un paese di 2429 abitanti, situato al centro del Golfo Paradiso, a circa 5 km dalle uscite autostradali di Genova-Nervi e Recco.

Pieve Ligure ha una planimetria insolita: un intrico di strade e viottoli (le creuze) che si arrampicano sulla collina, dove le abitazioni emergono tra il verde degli ulivi e dei pini e il giallo delle mimose. Il centro dell’abitato, situato a 2,5 km dal mare, è il borgo originario di Pieve Alta, sulle pendici del monte di Santa Croce (517 m. s.l.m.), raccolto attorno alla bella chiesa parrocchiale di San Michele (XVII secolo) e all’oratorio di S. Antonio Abate, impreziosito da un trittico cinquecentesco di Pier Francesco Sacchi e da tre grandi crocifissi lignei, di cui uno della scuola del Maragliano.

Sul litorale, l’incanto di una costiera alta e rocciosa, rotta dalle piccole cale dello scalo Demola, della Torre, della Chiappa e del Fontanino; meta di pescatori sportivi, gitanti e bagnanti, Pieve Ligure è ricca di stradine panoramiche. La più nota e frequentata porta da Pieve Alta a San Bernardo, a mezza costa, quasi in piano con leggeri saliscendi.

Sul Monte di Santa Croce, a circa 30 minuti di cammino dalla carrozzabile, una chiesetta le cui origini risalgono al 1200 è posta su un piccolo piazzale erboso che offre una vista panoramica di grande suggestione. Sulle pendici del monte si possono ammirare pini, cipressi e la flora tipica della Riviera Ligure (fra cui ginestre, corbezzoli e in particolare le stupende orchidee selvatiche).