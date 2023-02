Forti correnti di aria molto fredda, di origine continentale, stanno iniziando ad interessare il Nord Italia ed anche sulla Liguria è atteso un drastico calo delle temperature tra la giornata di oggi e, soprattutto, l’inizio della prossima settimana. Al freddo non dovrebbero però accompagnarsi particolari precipitazioni che resteranno deboli e localizzate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 5 febbraio 2023

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi su gran parte della regione, non si escludono addensamenti più consistenti alle spalle del settore centrale e, in tarda mattinata, sull’estremo ponente

Nel corso del pomeriggio generale aumento della nuvolosità, specie sul centro-ponente regionale.

Dal tardo pomeriggio/sera possibili deboli nevicate oltre i 700 metri su Alpi Liguri e, localmente, Val Bormida occidentale, nella notte su lunedì calo della quota neve fino a 200-300 metri.

Lungo la fascia costiera tempo nel complesso asciutto, fatta eccezione per qualche locale piovasco a ponente.

Venti da deboli a moderati settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante

Dalla sera ventilazione fino a forte dai quadranti orientali sul Golfo.

Mare tra poco mosso e mosso, localmente molto mosso al largo del ponente.

Temperature in diminuzione, soprattutto nelle zone interne ed in quota

Costa: min +6/10°C, max +10/15°

Interno: min -5/+5°C, max +6/12°C (fondovalle/collina)

Lunedì 6 febbraio 2023

Tra la notte e le prime ore del mattino residui fenomeni nevosi sulle Alpi Liguri, a seguire tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti moderati o forti dai quadranti orientali/nord-orientali, soprattutto sul centro-ponente e sul Golfo.

Mare molto mosso al largo del bacino occidentale, mosso altrove.

Temperature in diminuzione, gelate nelle zone interne.

Tendenza per martedì 7 febbraio 2023

Giornata soleggiata e ventosa

Venti forti da nord-est.

Temperature in ulteriore calo, gelate diffuse nelle zone interne.