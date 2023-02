Prosegue sino alle 13 di oggi lo stato di Allerta Gialla per neve sui versanti padani della Liguria di ponente (Zona D) mentre l’ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione continua a portare freddo intenso e vento molto forte.

Resta in vatti attivo l’avviso meteorologico per Burrasca forte, con raffiche anche molto forti, provenienti da Nord, più intense nelle zone di centro Ponente (Zone A-B-D)

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Deboli nevicate durante la notte e fino alla tarda mattinata su D con accumuli fino a 2- 3 cm su zone sensibili.

Possibili spolverate su A interno e B interno (parte occidentale) oltre 300-500 m.

Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) su ABD, burrasca su CE (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali.

Disagio fisiologico fino a molto freddo localmente anche su coste di B. Mare fino a molto mosso su capi esposti di A, agitato a largo.

MERCOLEDI’ 1 MARZO Nuova ripresa delle precipitazioni dal mattino con deboli nevicate su DE oltre 400-500 m a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 3-5 cm.

Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali.

Disagio fisiologico per freddo su DE e localmente su B.