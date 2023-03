La zona di bassa pressione che ha interessato la Liguria si sposta verso l’Italia centro meridionale e il tempo migliora sulla nostra regione.

Condizioni meteo in miglioramento, almeno sino a sabato, con tempo nel complesso buono anche se saranno possibili locali annuvolamenti senza conseguenze.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 3 marzo 2023

Al mattino nubi sparse su tutta la regione, con belle schiarite ed addensamenti più intensi sullo Spezzino e lungo i versanti padani, senza precipitazioni. Nel pomeriggio in genere soleggiato sul settore centrale, ancora qualche addensamento ai lati della regione, ma in attenuazione in serata.

Venti ancora moderati da nord-est al mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo

Temperature in generale aumento

Costa: min +5/11°C, max +12/18°C

Interno: min -3(vette)/+4°C , max +6/12°C (fondovalle/collina)

Sabato 4 marzo 2023

Giornata in prevalenza soleggiata con eventuali addensamenti che avranno carattere locale e temporaneo.

Venti deboli da nord al mattino, meridionali nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in ulteriore e lieve aumento.

Tendenza per domenica 5 marzo 2023

Un po’ di nubi sul settore centro-orientale, per il resto soleggiato

Temperature stazionarie.