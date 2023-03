Genova – Si è presentato all’appuntamento con la ex compagna per incontrare la figlia di tre anni ma poi scoppia una lite e l’uomo minaccia di gettare la piccola in mare. Poteva avere tragiche conseguenze, ieri pomeriggio, la lite tra un uomo e una donna, separati da tempo e che si contendono la figlia nata durante la convivenza. La donna è riuscita fortunatamente ad afferrare la piccola e a strapparla all’ex compagno ed è corsa a chiudersi nel bagno dell’Acquario da dove ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

A sirene spiegate sono arrivate le volanti della polizia che hanno fermato l’uomo e messo in sicurezza madre e figlia.

La donna ha confermato il racconto con la testimonianza del nonno della bambina, presente all’incontro proprio per garantire la loro sicurezza e gli agenti hanno arrestato l’ex compagno per maltrattamenti su minore e stalking.

E’ emerso che anche in passato l’uomo, che vive in Olanda, si era macchiato di comportamenti persecutori nei confronti della ex e così sono scattate le manette per il cosiddetto “codice rosso”.

Questa volta, però, l’uomo non rischia solo l’allontanamento dalla famiglia ma, probabilmente, di non vedere più neppure la figlioletta.