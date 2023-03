Una debole perturbazione dovrebbe interessare la Liguria, tra il pomeriggio e la sera, portando deboli precipitazioni sparse specie sulla zona del centro e del levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 7 marzo 2023

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso a ponente, parzialmente nuvoloso sul centro della regione, mentre nubi più compatte interesseranno il levante. Nel corso del pomeriggio avremo un aumento della copertura nuvolosa a partire da ponente. Possibili rovesci, tra il tardo pomeriggio e la serata, più probabili sul centro-levante della regione, ma non escludiamo qualche isolato piovasco anche a ponente.

Venti al mattino forti da sud-ovest al largo, ma dal pomeriggio i venti meridionali andranno a rinforzarsi su gran parte della nostra regione. Burrasca di Libeccio al largo.

Mare molto mosso o a tratti agitato per onda da sud-ovest.

Temperature stazionarie le minime, in leggero calo le massime

Costa: min +6/11°C, max +10/13°C

Interno: min +2 (fondovalle/collina)/+7°C , max +8/11°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 8 marzo 2023

Cielo sereno o al più velato a ponente, nubi più compatte sul centro-levante ma senza fenomeni di rilievo.

Venti tesi/forti da sud-ovest, rinforza la burrasca dal pomeriggio in estensione a Capo Mele e al Golfo di Genova.

Mare molto mosso o a tratti agitato.

Temperature stazionarie.

Tendenza per giovedì 9 marzo 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso a ponente, maggior copertura nuvolosa sul centro-levante, pur senza fenomeni di rilievo

Vento forte di libeccio al largo.