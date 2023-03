Correnti umide, di origine Atlantica, continueranno ad interessare la Liguria portando nuvole e isolati piovaschi a Levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 9 marzo 2023

Tra la notte ed il primo mattino piogge sparse sul settore centro-orientale, un po’ di nuvolosità in un contesto asciutto altrove. In mattinata piovaschi in esaurimento sul levante, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi a ponente.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio schiarite su tutta la regione, saranno maggiormente ampie e diffuse a ponente. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità, specie sul centro-levante e con qualche piovasco associato.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi/forti sul centro-levante e sui versanti padani. Burrasca di Libeccio al largo.

Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove. In mattinata moto ondoso fino ad agitato al largo.

Temperature in aumento.

Costa: min +9/13°C, max +14/17°C

Interno: min +2/9°C , max +9/16°C (fondovalle/collina)

Venerdì 10 marzo 2023

Tra la notte ed il mattino piogge, anche a carattere di rovescio, a levante, in esaurimento nel corso della mattinata; asciutto con solo un po’ di nuvolosità altrove.

Nel corso del pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti di burrasca da ovest/sud-ovest al largo, deboli o moderati variabili sotto-costa.

Mare agitato al largo e sul levante, molto mosso altrove.

Temperature minime stazionarie od in lieve flessione, massime in aumento.

Tendenza per sabato 11 marzo 202

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, da segnalare solamente il transito di qualche nube (generalmente di tipo medio-alto).

Ancora venti forti da ovest/sud-ovest in zona Capo Corso.

Temperature stazionarie.