Una veloce perturbazione sta interessando dalla notte la Liguria portando nuvole e precipitazioni diffuse sulla zona di centro e di levante. Un rapido miglioramento è previsto già per domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 marzo 2023

Rapido passaggio di un fronte perturbato che interesserà maggiormente la regione da Savona verso levante. Sul Tigullio e sullo spezzino non si escludo brevi rovesci anche a sfondo temporalesco. Tempo più asciutto sul savonese di ponente, mentre sull’imperiese non si esclude qualche piovasco prima dell’alba. Nel pomeriggio rapido miglioramento ovunque. Da segnalare della possibile instabilità residua sulle Alpi Liguri ma in esaurimento prima del tramonto.

Venti sino alla mattinata moderati dai quadranti meridionali con rinforzi al largo come da avviso. Dal pomeriggio rotazione dai quadranti settentrionali fino a divenire tesi in serata tra Genova e Savona.

Mare mosso sotto costa, fino a molto mosso o localmente agitato (come da avviso) al largo del Golfo.

Temperature stazionarie

Costa: min +8/14°C, max +13/17°C

Interno: min +3/+10°C , max +11/16°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 15 marzo 2023

Giornata generalmente soleggiata con la formazione di qualche nube innocua sui rilievi nelle ore più calde della giornata.

Venti tesi dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata specialmente tra Genova e Savona e al largo del Golfo, in indebolimento dal pomeriggio.

Mare mosso sotto costa, stirato dal vento. Ancora molto mosso al largo tra nottata e mattinata ma in calo nel corso della giornata.

Temperature in diminuzione nelle minime delle zone interne, in aumento le massime lungo alcuni tratti di costa per effetto favonico.

Tendenza per giovedì 16 marzo 2023

Tempo generalmente soleggiato con locali annuvolamenti innocui nelle ore pomeridiane sui rilievi.

Vento debole a regime di brezza con mare poco mosso.

Temperature in lieve calo lungo le coste, stazionarie altrove.