Il fine settimana si chiude con il passaggio di una debole e rapida perturbazione accompagnata da molte nubi e qualche piovasco ma da lunedì è previsto il ritorno a condizioni più stabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 marzo 2023

Al mattino molte nubi sul settore centro-orientale con piovaschi intermittenti associati, asciutto e nuvolosità meno compatta sull’Imperiese.

Tra le ore centrali della giornata ed il pomeriggio deboli fenomeni interesseranno le Alpi Liguri ed il centro-levante. Verso sera generale esaurimento delle precipitazioni, sono attesi dei residui piovaschi solamente in prossimità dei rilievi e sul levante; schiarite a ponente.

Venti deboli o moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente.

Mare generalmente mosso, in calo a poco mosso verso sera.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Costa: min +8/13°C, max +13/16°C

Interno: min -1/+8°C , max +7/12°C (fondovalle/collina)

Lunedì 20 marzo 2023

Al mattino nuvolosità sparsa, più compatta a levante e sui versanti padani

Nel corso del pomeriggio qualche addensamento sui rilievi Alpini ed Appenninici, in prevalenza poco nuvoloso altrove.

Venti deboli o moderati, in prevalenza settentrionali

Mare generalmente poco mosso

Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in rialzo

Tendenza per martedì 21 marzo 2023

Nella prima parte di giornata transito di stratificazioni medio-alte, a seguire incremento di nuvolosità più bassa

Temperature su valori stabili.