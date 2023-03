La debole perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si allontana lentamente verso sud-est portando con se ancora delle nubi sparse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 20 marzo 2023

In mattinata ancora molte nubi sparse con residue precipitazioni sulle Alpi Liguri e sull’estremo levante. Tempo asciutto altrove con ampie schiarite lungo le coste. Nel pomeriggio cessazione dei fenomeni. Persisteranno un po’ di nubi sui versanti padani, mentre lungo le coste il tempo sarà generalmente soleggiato.

Venti in rinforzo fino a moderato dai quadranti settentrionali in mattinata. Diverranno nuovamente deboli dalla serata.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento lungo le coste

Costa: min +8/13°C, max +14/18°C

Interno: min +1/+8°C , max +7/14°C (fondovalle/collina)

Martedì 21 marzo 2023

Cielo generalmente poco nuvoloso per gran parte della giornata. In serata aumentano le nubi sul settore costiero del centro-levante ma senza fenomeni associati.

Venti deboli di direzione variabile in mattinata. Si disporranno dai quadranti meridionali dal pomeriggio sempre con intensità debole

Mare generalmente poco mosso

Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 22 marzo 2023

Nubi basse di tipo marittimo renderanno la giornata grigia in particolar modo sul centro-levante ma senza precipitazioni.

Qualche schiarita in più sull’imperiese e sui versanti padani.

Vento tra debole e moderato dai quadranti meridionali

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature in lieve aumento le minime ma in lieve calo le massime.