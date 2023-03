Correnti umide provenienti dai quadranti occidentali favorirà nei prossimi giorni un incremento della copertura nuvolosa con la possibilità di isolati piovaschi non particolarmente forti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 23 marzo 2023

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti tra Savonese e Genovesato occidentale, non si esclude qualche piovasco. Sugli estremi della regione nuvolosità meno compatta, mentre sono attese stratificazioni medio-alte su Alpi Liguri e versanti padani orientali

Nel corso del pomeriggio ancora molte nubi tra Savonese e Genovesato con possibili pioviggini o locali deboli piovaschi intermittenti, altrove tempo generalmente asciutto accompagnato da qualche apertura.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali, nel pomeriggio rinforzi fino a tesi/forti sui versanti padani e sul ponente.

Mare poco mosso, dal tardo pomeriggio mosso sul bacino occidentale.

Temperature minime stazionarie od in lieve calo nelle zone interne, in aumento lungo la costa. Massime in diminuzione ovunque

Costa: min +9/13°C, max +13/16°C

Interno: min -1/+9°C , max +10/14°C (fondovalle/collina)

Venerdì 24 marzo 2023

Al mattino molte nubi sul settore centrale, possibili deboli piovaschi intermittenti tra Savonese e Genovesato; altrove alternanza tra sole e locali addensamenti.

Nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata sul settore centrale, generale aumento della copertura nuvolosa anche sul resto della regione. In serata deboli piogge interesseranno il centro-levante.

Venti moderati dai quadranti meridionali, rinforzi fino a forti sui versanti padani.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento

Tendenza per sabato 25 marzo 2023

Tra la notte ed il primo mattino deboli piogge sul centro-levante, asciutto altrove. Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite associate, nel pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi

Temperature massime in aumento.