Chiavari – Oltre una tonnellata di fango e detriti, accumulati in decenni, rimossi dai lavori in corso nel tratto di canale delle acque meteoriche che da Palazzo Rocca arriva all’inizio di corso Garibaldi, all’altezza del Caffè Defilla.

Un “viaggio” degli operatori nei segreti sotterranei della parte vecchia della città che mostra quanto necessario fosse l’intervento che si sta realizzando. I canali di scolo, infatti, erano quasi completamente ingombri di fanghiglia maleodorante e di detriti trascinati nel tempo dentro i tombini.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto per mettere in sicurezza Chiavari – spiega Paolo Garibaldi, assessore al ciclo delle acque del Comune – Il mezzo a risucchio è riuscito a pulire il canale primario che attraversa una zona importante del centro storico. Dopo le feste di Pasqua, allestiremo un nuovo cantiere più a sud di piazza Matteotti, poco dopo la fontana, per ripristinare un cedimento del tetto del condotto. Riprenderemo poi con la rimozione dei detriti e le operazioni di pulizia nella parte rimanente di canale di corso Garibaldi, arrivando fino all’incrocio con via Delpino”.