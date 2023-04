L’arrivo di correnti fredde provenienti da nord allontanerà gradualmente l’instabilità determinando un graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria ma accompagnata da un brusco calo delle temperature che culminerà nella giornata di mercoledì con la possibilità di precipitazioni nevose sopra i 1000 metri.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 aprile 2023

Rapido miglioramento questa mattina, dopo i residui temporali della notte, con ampie schiarite su tutti i settori, salvo residui addensamenti sull’appennino savonese, limitatamente al versante nord.

Dopo i venti forti della notte in prevalenza da grecale, rinforzi a burrasca su Capo Mele. Si modereranno in mattinata, rimanendo sostenuti solo nelle zone al largo del Mar Ligure. Irregolari nel pomeriggio con qualche raffica residua di grecale più probabile a levante ed in mare aperto.

Mare molto mosso al largo per onda di terra, agitato il settore ovest durante la notte; moto ondoso in deciso calo dal mattino fino a diventare in prevalenza poco mosso nella seconda metà della giornata.

Temperature in deciso calo, specie nelle zone interne.

Costa: min +4/12°C, max +13/16°C

Interno: min -6/+3°C , max +8/12°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 5 aprile 2023

Tempo un po’ più incerto con possibili formazioni nuvolose lungo l’Appennino e Alpi Liguri in grado di determinare precipitazioni a prevalente carattere nevoso oltre i 1000 m.

Tendenzialmente più asciutto sulla costa, ma non si escludono durante le ore centrali della giornata occasionali sconfinamenti instabili.

Venti deboli o a regime di brezza, si faranno più tesi da sud nella prima parte del pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso il Golfo di Genova al pomeriggio

Temperature stazionarie o in calo le massime costiere in presenza di nuvolosità e fenomeni.

Tendenza per giovedì 6 aprile 2023

Tempo inizialmente stabile e soleggiato, aumento della nuvolosità durante il pomeriggio a partire da ponente.

Temperature in graduale ripresa