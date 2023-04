Ancora una giornata prevalentemente soleggiata sulla Liguria a cui, però, dovrebbe far seguito un peggioramento previsto per la giornata di lunedì 24 aprile con qualche precipitazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 aprile 2023

Al mattino cielo da sereno a velato. Nel pomeriggio velature sempre più consistenti ad iniziare da ovest, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve aument

Costa: min +12/14°C, max +16/20°C

Interno: min: +5/+9°C , max +14/19°C (fondovalle/collina)