Correnti fresche ed instabili dai quadranti orientali renderanno le giornate un pò instabili sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

lunedì 22 maggio 2023

Tra la notte ed il primo mattino cielo generalmente poco nuvoloso ovunque.

Da metà mattinata aumento della nuvolosità a partire dalle zone interne.

Dal mezzogiorno in poi gli addensamenti si trasformeranno in veri propri rovesci, anche a sfondo temporalesco, sparsi un po’ “a macchia di leopardo” sulle aree interne di tutta la regione.

Locali sconfinamenti potranno avvenire tra Tigullio e savonese orientale.

Dalla serata tempo asciutto ovunque.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. Da metà giornata si disporranno con intensità debole dai quadranti meridionali.

Mare tra poco mosso e mosso sottocosta, mosso al largo con moto ondoso in calo.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime costiere.

Costa: min +14/17°C, max +18/23°C

Interno: min: +3/14°C , max +15/21°C