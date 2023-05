Condizioni meteo via via più stabili sulla Liguria ma non mancheranno annuvolameti per lo più pomeridiano accompagnati da piovaschi, specie nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 maggio 2023

Al mattino cielo sereno ovunque. Da metà mattinata aumento della nuvolosità nelle zone interne.

Nelle ore centrali della giornata l’attività cumuliforme sui monti assumerà maggior vigore e si formeranno rovesci e in alcuni casi anche temporali.

Sulla costa arriveranno verosimilmente dei nuvoloni anche se il rischio pioggia è basso. Dalla serata tempo asciutto ovunque anche se con nubi medio basse presenti su gran parte della fascia costiera.

Venti prevalentemente a regime di brezza

Mare poco mosso

Temperature in generale calo.

Costa: min +14/17°C, max +22/25°C

Interno: min: +6/11°C , max +18/22°C