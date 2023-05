Ancora condizioni di instabilità residua sulla Liguria mentre si rafforza la fase anticiclonica sul Mediterraneo che porterà ad un netto miglioramento.

Ancora possibili temporali e annuvolamenti sul settore appenninico e nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 24 maggio 2023

Al mattino strettamente lungo la fascia costiera saranno presenti molte nubi basse, anche se non escludiamo episodi di caligo (nebbia marittima). Ma già qualche chilometro nell’interno il cielo sarà in prevalenza sereno.

Da metà mattinata queste nubi andranno via via dissolvendosi. Nelle ore centrali della giornata aumento dell’attività cumuliforme sui monti con rovesci e in alcuni casi anche temporali. Sulla costa il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso.

In serata ancora instabilità specie nelle zone interne del centro-ponente dove non escludiamo ancora qualche fenomeno temporalesco.§

Venti prevalentemente a regime di brezza

Mare calmo

Temperature in aumento le minime costiere, stazionarie ovunque le massime

Costa: min +17/20°C, max +22/25°C

Interno: min: +5/11°C , max +20/23°C