Ancora instabilità pomeridiana sulla Liguria, con fenomeni localmente intensi. Condizioni meteo che potrebbero durare ancora per una decina di giorni secondo le previsioni a lungo termine.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 maggio 2023

Al mattino qualche nube bassa interesserà il centro ovest della regione ma con ampie schiarite già a metà mattinata, sereno o poco nuvoloso altrove.

Pomeriggio di forte instabilità sui rilievi con temporali grandinigeni e locali sconfinamenti tra Golfo paradiso e Genova e su Sestri Levante. Fenomeni più intensi su Aveto, Trebbia, val di Vara, e Bormida orientale.

Dalla serata sereno ovunque.

Venti a regime di brezza, rinforzi da nord sul savonese in serata

Mare calmo

Temperature in diminuzione le minime su tutto il territorio e in diminuzione le massime nelle zone interne

Costa: min +15/18°C, max +22/25°C

Interno: min: +5/11°C , max +19/22°C