Genova – A meno di un mese dall’evento finale, con l’arrivo della The Ocean Race nel capoluogo ligure, si infiammano le polemiche sull’organizzazione dell’evento e, in paricolare il Partito Democratico chiede trasparenza sulle spese sostenute e da sostenere e sulle somme che il Comune di Genova spenderà per l’organizzazione dell’evento.

“Su Ocean Race – denuncia il gruppo consiliare del Partito Democratico – e soprattutto su quali impegni finanziari comporti ospitare la tappa finale della sfida velica, da tempo abbiamo chiesto e sollecitato chiarimenti precisi, tra i quali una commissione ad hoc fin ora mai calendarizzata”.

“Ma alle nostre interrogazioni e richieste di commissione consiliare – proseguono al gruppo del Partito Democratico – non è ancora stata data alcuna risposta, né in precedenza né adesso che siamo a meno di un mese dall’inizio degli eventi collaterali”.

Secondo la denuncia dei rappresentanti del Partito Democratico, infatti, “la ricerca degli sponsor è ancora in corso, mentre i contributi statali sarebbero “consistenti” ma, alla fine di tutto, il Comune sarebbe pronto “a mettere una quota””.

“Proprio questo è il problema – spiegano al PD – su un costo di 12 milioni di euro, quanto dovrà pagare Tursi? E dove si andranno a trovare questi soldi, visto che è ormai evidente che gli sponsor – in gran parte istituzionali – non basteranno?

I consiglieri del Partito Democratico chiedono che si possa discutere della situazione in Sala Rossa (l’aula del Consiglio Comunale) con gli elenchi alla mano degli sponsor e dei costi ancora da coprire, “magari a danno del taglio o della riduzione di servizi ai cittadini”.