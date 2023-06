Ancora instabilità sulla Liguria a causa di correnti fresche e umide che arrivano da nord-est.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

Sabato 3 giugno

Permangono condizioni di instabilità con sviluppo di temporali a evoluzione diurna, possibili fenomeni localmente forti su B e C, più probabili nell’interno. Su E le precipitazioni potranno essere più persistenti con bassa probabilità di temporali forti, cumulate localmente significative e intensità moderate (possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

DOMENICA 4 GIUGNO L’avvicinamento di una depressione sul Mediterraneo Occidentale favorisce un maggior apporto di umidità sulla regione con possibili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio.

Mattinata di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria, con addensamenti in aumento sui versanti padani di Levante, sulla falsariga di quanto accaduto anche ieri nelle zone interne della regione con temporali fino a moderati (26 millimetri in un’ora a Loco Carchelli, Rovegno-Genova) con locali sconfinamenti a ridosso della costa. E proprio verso la fine della mattinata, in queste zone, si sono affacciate le prime, deboli precipitazioni. Questa mattina i venti sono deboli meridionali mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è quasi calmo con temperatura superficiale dell’acqua di 19.9 gradi.