Ancora condizioni di tempo variabile ed a tratti instabile in Liguria, soprattutto nelle zone interne. Ancora possibilità di temporali pomeridiani nell’entroterra e con possibili sconfinamenti sino alla costa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 giugno 2023

Sino al mattino addensamenti sui versanti padani centro-occidentali, nuvolosità sparsa, in genere di tipo medio-alto, altrove.

Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci e temporali nelle zone interne, lungo la fascia costiera ancora nuvolosità sparsa con possibili addensamenti più consistenti.

In serata generale attenuazione dei fenomeni.

Venti al mattino deboli da nord, dalle ore centrali della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime in lieve aumento sui versanti padani occidentali, stabili altrove. Massime in leggero calo nelle zone interne, stazionarie od in lieve aumento lungo la costa.

Costa: min +15/19°C, max +23/26°C

Interno: min: +6/15°C , max +20/25°C