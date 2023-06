Prosegue il periodo di instabilità meteo in Liguria e nel pomeriggio sono attesi possibili temporali nell’interno con probabili sconfinamenti anche sulla costa.

Per l’inizio della prossima settimana Arpal prevede ancora instabilità:

Lunedì 5 giugno – Il transito di un disturbo in quota associato al minimo sul Mediterraneo Centrale determina condizioni di instabilità con possibili rovesci/temporali sin dalla notte in estensione dal mare verso la costa a partire da Levante. Per tutta la giornata permane una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Martedì 6 giugno – Permangono condizioni di moderata instabilità che favoriscono fenomeni temporaleschi a evoluzione diurna di intensità al più moderata nelle zone interne e a ridosso dei rilievi.

Mattinata con nubi irregolari e maggiori schiarite sul settore costiero centrale e dell’imperiese. Precipitazioni sono in atto nell’entroterra savonese ( 4 millimetri l’ora a Calizzano). I venti sono deboli meridionali, il mare, alla boa di Capo Mele, è quasi calmo con temperatura superficiale dell’acqua di 19.5 gradi.

5.3 la temperatura minima della notte registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre nei capoluoghi di provincia le minime sono state di: 18.1 a Genova Centro Funzionale, 17.4 a Savona Istituto Nautico, 16.8 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 17.1 a La Spezia. Alle ore 11.30 la massima segnalata dalla rete Omirl è di 27.0 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona).