Il campo di bassa pressione presente sul Mediterraneo continua a richiamare flussi di aria umida e fresca che causano instabilità in Liguria dove continuano a registrarsi annuvolamenti con piovaschi alternati a periodi soleggiati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 5 giugno 2023

Tra la notte ed il primo mattino possibili temporali al largo del levante ligure e sulla Riviera di ponente con parziale interessamento di alcuni tratti di costa. Nubi sparse altrove ma senza fenomeni.

Dalla tarda mattinata rapido sviluppo di nubi cumuliformi un po’ su tutte le zone interne con possibili temporali sparsi “a macchia di leopardo” a partire dal primo pomeriggio. non escludiamo possibili sconfinamenti costieri un po’ ovunque tranne che sullo spezzino. Serata ancora un po’ instabile con residui rovesci specialmente sul centro-ponente.

Venti al mattino deboli da nord, dalle ore centrali della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali per poi reimpostarsi da nord in serata. Locali rinforzi a teso da est al largo del golfo di Genova.

Mare quasi calmo o poco mosso sotto costa. Localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve aumento

Costa: min +15/19°C, max +23/27°C

Interno: min: +6/15°C , max +20/27°C