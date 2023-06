Sesta tappa per The Ocean Race. Aarhus, seconda città e primo porto della Danimarca, ospita l’Ocean Live Park con il Pavilion di Genova che promuove le eccellenze del territorio e coinvolge numerosi contatti grazie a una fitta serie di incontri.

Oggi, giornata mondiale dell’ambiente, il Pavilion ha ospitato l’importante “Ocean Data Hour – Talk to a scientist” promosso da ETT con il supporto di Danish Meteorological Institute e Università di Aarhus. A moderare i lavori Antonio Novellino, R&D manager di ETT. Il pomeriggio si è chiuso con lo spettacolo poetico-musicale interpretato da Claudio Pozzani, poeta e direttore del Festival internazionale di poesia “Parole Spalancate”, e Valeria Bruzzone, cantante e compositrice.

Il martedì sarà la “Giornata della Cultura e del Turismo” con una serie di incontri dedicati alla promozione della cultura genovese e promozione della Liguria come destinazione turistica alla presenza di tour operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata. L’evento è curato dall’Agenzia InLiguria. Interverrà per il Comune di Albissola Enrico Schelotto per illustrare il gemellaggio e i rapporti con la città danese di Silkeborg. Gloria Piaggio, direttore delle politiche culturali del Comune di Genova, terrà la presentazione culturale della città mentre Pietro Toso illustrerà il Sistema dei Palazzi dei Rolli.

Mercoledì 7 giugno sarà “Italian Day”, realizzato con la collaborazione della Camera di Commercio italiana in Danimarca. Nella mattinata la presentazione e promozione del tessuto economico genovese e italiano, con particolare riferimento alle eccellenze in tema di sostenibilità. Genova sarà presentata come luogo ideale dove vivere, lavorare, studiare e fare turismo. Interverranno i rappresentanti di numerose aziende tra cui ETT e STAM. La Camera di Commercio di Genova presenterà l’evento B2B internazionale che si terrà a Genova il 30 giugno 2023 al Padiglione Jean Nouvel, organizzato insieme all’Enterprise Europe Network. La pausa pranzo sarà poi caratterizzata dall’ormai tradizionale tappa del Campionato Mondiale del Pesto con Roberto Panizza che permetterà a dieci concorrenti disfidarsi al mortaio sognando di vincere un posto alla finale di Genova del 2 luglio.