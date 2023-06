Ancora instabilità e possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco, nei prossimi giorni, sono le previsioni meteo di Arpal mentre precipitazioni a sfondo temporalesco stanno interessando il savonese e nel genovese sono prevalenti le nuvole.

Schiarite parziali le troviamo sull’imperiese, più franche a Levante.

Tornando ai rovesci in atto, si tratta di fenomeni d’intensità debole, puntualmente moderata: 16.8 millimetri la cumulata massima in un’ora a Cairo Montenotte, cumulata totale di 19 millimetri a Savona Istituto Nautico.

I venti sono deboli, meridionali agli estremi della regione, settentrionali altrove mentre il mare è poco mosso.

Temperatura minima della notte, 6.7 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre alle 10.45 il valore più elevato fin qui raggiunto dalla rete Omirl è di 26.8 a Bargone (Casarza Ligure, Genova).

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

GIOVEDI’ 8 GIUGNO Persistono condizioni di instabilità pomeridiana con possibili rovesci o temporali fino a moderati specie su rilievi alpini e appenninici.

VENERDI’ 9 GIUGNO Locali condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali fino a moderati specie su rilievi alpini.