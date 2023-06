In un contesto in graduale miglioramento restano ancora correnti umide e fresche che continuano a causare instabilità e sull’arco ligure rimangono i contrasti nelle zone interne e qualche addensamento nuvoloso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 7 giugno 2023

Sino al mattino da nuvoloso a molto nuvoloso a ponente, occasione per qualche piovasco nell’entroterra savonese e Alpi Liguri; altrove maggiori aperture.

Durante il pomeriggio parziali schiarite anche sul ponente costiero, instabilità diffusa nell’entroterra savonese e Alpi Liguri, fenomeni più isolati sul versante nord dell’appennino di Levante.

Venti a regime di brezza, più attive quelle diurne specie a ponente.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie

Costa: min +16/18°C, max +22/26°C

Interno: min: +10/14°C , max 20/28°C