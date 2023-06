In calo progressivo ma ancora presenti le correnti umide e fresche che portano instabilità in Liguria con addensamenti nuvolosi e possibilità di temporali nelle ore pomeridiane.

Previsto un lento miglioramento nei prossimi giorni ma domenica l’instabilità dovrebbe tornare ad aumentare.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 8 giugno 2023

Notte e mattino da nuvoloso a molto nuvoloso a ponente, occasione per qualche piovasco nell’entroterra savonese e Alpi Liguri; altrove maggiori aperture.

Durante il pomeriggio parziali schiarite anche sul ponente costiero, instabilità diffusa nell’entroterra savonese e Alpi Liguri, fenomeni più isolati sul versante nord dell’appennino di Levante.

Venti a regime di brezza, locali rinforzi da sud al pomeriggio

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie

Costa: min +16/18°C, max +22/26°C

Interno: min: +10/14°C , max 20/28°C