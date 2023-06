Situazione meteo invariata anche oggi sulla Liguria con instabilità accompagnata da annuvolamenti e schiarite e possibili piovaschi isolati, specie nel pomeriggio.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 11 giugno 2023

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale

Dalle ore centrali della giornata sviluppo di rovesci temporaleschi su Alpi Liguri ed Appennino orientale, lungo la fascia costiera tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti.

Tra il tardo pomeriggio e la serata graduale esaurimento dei fenomeni nelle zone interne, delle stratificazioni medio-alte interesseranno il ponente.

Venti deboli o al più moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min +17/21°C, max +23/28°C

Interno: min: +7/17°C , max +20/27°C