Genova – Volontari ma anche assessori e consiglieri comunali e municipali sono stati impegnati oggi nella Plastic Race, la gara contro il tempo per ripulire il mondo dalla plastica e dai rifiuti

The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet è il progetto di BioDesign Foundation, Comune di Genova, Guardia Costiera, ETT Spa, Istituto Idrografico della Marina e Protezione Civile del Comune di Genova per ripulire, partendo dalla nostra città, ogni angolo della Terra dalla minaccia mortale della plastica.

Il progetto, basato sull’utilizzo della app “The Custodians Earth Solution Platform” (CESP) di geo-localizzazione dei siti genovesi da ripulire tra terra e fondali marini, è culminato oggi con un maxi-intervento di pulizia nei 9 Municipi che ha coinvolto volontari cittadinanza ,a anche assessori e consiglieri

L’iniziativa è legata a The Ocean Race e accompagna il Genova Process, l’ambizioso percorso per la definizione dei princìpi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano la cui bozza sarà presentata prossimamente alle Nazioni Unite.