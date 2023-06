Dopo i piovaschi della notte nella zona del Genovesato l’azione del promontorio di alta pressione afro-mediterraneo in espansione inizierà a farsi sentire con una prima ondata di calore diretta proprio verso la penisola italiana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 19 giugno 2023

Fino al primo mattino passaggio di nubi medio-alte a tratti consistenti, lasceranno posto in giornata ad un cielo in prevalenza velato in un contesto soleggiato ed asciutto; cumuli pomeridiani più organizzati tra Alpi Liguri e vallate cuneesi con la possibilità di qualche isolato e debole fenomeno.

Venti inizialmente a regime di brezza, si imposteranno da sud-est sul settore orientali tesi con rinforzi al largo, specie verso Capo Corso / Macinaggio; da nord-est moderato su Capo Mele; marino teso/forte sull’Appennino centrale.

Mare tendente a mosso il bacino orientale; tra poco mosso e mosso altrove.

Temperature in lieve aumento.

Costa: min +19/23°C, max: +27/30°C

Interno: min: +7/17°C , max: +23/31°C