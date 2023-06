Sestri Levante (Genova) – Un incontro pubblico, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato per parlare della narrazione come elemento per conoscere, immedesimarsi e integrare.

Alle 18.15 presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata, nella Baia del Silenzio, Agorà coop con il Comune di Sestri Levante e gli altri enti gestori del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) – Coop. Sociale Il Sentiero di Arianna e Villaggio del Ragazzo organizzano l’incontro “C’era un’altra storia”.

L’occasione è la Giornata Mondiale del Rifugiato, a cui parteciperanno Luca Misculin, giornalista de Il Post ed esperto in migrazioni, nonché autore del podcast La nave; Angelo Pittaluga, responsabile dell’advocacy di JRS (Jesuit Refugee Service), organizzazione che in Italia e nel mondo si occupa di richiedenti asilo e rifugiati, e Alidad Shiri, giornalista afghano e autore del libro di recente pubblicazione Via dalla pazza guerra.

«Attraverso la testimonianza dei relatori – dichiarano gli organizzatori dell’incontro – e soprattutto il loro lavoro quotidiano con le parole e con le storie vorremmo contribuire alla riflessione e costruzione di una comunità più aperta, informata e inclusiva. Conoscere l’Altro è conoscere se stessi. Crediamo che solo nell’incontro e nell’esperienza della conoscenza, oltre la paura e gli stereotipi, ci sia spazio per la cura reciproca».

Durante l’incontro verrà inoltre presentata la raccolta di fiabe dal mondo C’era un’altra volta, realizzata dagli operatori sociali che lavorano nel SAI del Comune di Sestri Levante di Agorà.

La raccolta ha visto la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Paul Klee e Barabino di Genova, che hanno illustrato alcune delle favole, ai diversi volontari, ai mediatori culturali e agli ospiti delle strutture per migranti gestite dalle organizzazioni coinvolte.

Nel corso dell’evento sarà trasmesso anche il video-narrazione “SAI che stoffa”, realizzato per il SAI da Agorà recentemente.

Per ulteriori aggiornamenti è consultabile la pagina Facebook https://www.facebook.com/rifugiati2023, mentre per informazioni è attiva l’email saisestrilevante@agoracoop.it.