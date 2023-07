Tutto il Nord Italia continua ad essere interessato da correnti umide occidentali e anche in Liguria prosegue il periodo di tempo instabile con passaggi nuvolosi accompagnati da isolati piovaschi e fasi più soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 5 luglio 2023

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Non si escludono locali pioviggini.

Nel pomeriggio sarà possibile qualche addensamento più consistente nelle aree interne e qualche rovescio possibile sulle Alpi Liguri, mentre lungo la fascia costiera ci aspettiamo schiarite e cielo sereno o al più velato.

Venti moderati da nord-est al mattino e da sud nel pomeriggio.

Mare in generale mosso per onda da sud-ovest

Temperature stazionarie

Costa: min 20/23°C, max: 26/30°C

Interno: min: +10/17°C , max: +22/27°C nelle valli.