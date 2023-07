Il flusso di correnti umide di origine atlantica che scorre sul centro Europa continua a determinare tempo variabile ed instabile sulla Liguria ma nel week end è previsto il ritorno del bel tempo stabile e con esso il gran caldo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 luglio 2023

Al primo mattino cielo nuvoloso per nubi basse marittime, timide schiarite con il passare delle ore soprattutto a levante.

Tra pomeriggio e sera possibili sconfinamenti temporaleschi dal Piemonte, soprattutto nelle zone interne del ponente ma non è escluso l’interessamento costiero da parte di temporali ormai senescenti sul savonese.

Migliora in serata con residua nuvolosità sparsa

Venti moderati dai quadranti meridionali

Mare mosso

Temperature in lieve calo nelle massime

Costa: min 20/23°C, max: 25/27°C

Interno: min: +10/17°C , max: +23/26°C nelle valli.