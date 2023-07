Il bollettino meteo di Arpal annuncia ancora nuvolosità irregolare sulla Liguria che lascia spazio a schiarite, in particolare sull’imperiese, sulle coste centrali e sull’estremo Levante.

I venti sono prevalentemente meridionali, deboli o localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è tra poco mosso e mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 25.4 gradi.

Temperature superiori a 20 gradi nei valori minimi lungo la costa (valore più basso della notte, 10.8 a Pratomollo, nel comune di Borzonasca) mentre alle ore 11.15, la rete Omirl segnala, come temperatura più elevata registrata finora, 29.5 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

Oggi giovedì 6 luglio instabilità pomeridiana su rilievi e zone interne con rovesci o temporali di intensità al più moderata su tutte le aree, fenomeni più probabili su zone interne di A con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.

Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Domani venerdì 7 luglio

Instabilità pomeridiana su rilievi e zone interne con rovesci o temporali di intensità al più moderata, fenomeni più probabili su zone interne di A

Sabato 8 luglio

Temperature in aumento seppure con modesti valori di umidità favoriscono condizioni di locale disagio fisiologico per caldo.