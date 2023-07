Il promontorio di alta pressione sta raggiungendo la massima espansione sul Mediterraneo interessando l’Italia e tenendo ben lontane perturbazioni e a correnti di aria più fresca. Le temperature sono dunque destinate ad aumentare ancora insieme all’afa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 18 luglio 2023

Nubi basse sparse al mattino tra Imperiese e Genovese e passaggio di velature in quota su tutta la regione. Al pomeriggio e in serata un po’ di maccaja sarà presente tra Savonese e Genovese, mentre altrove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.

Venti deboli, con locali lievi rinforzi sui versanti padani, dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature in lieve aumento. Clima afoso.

Costa: min +23/26°C, max: +30/33°C

Interno: min: +13/21°C , max: +28/35°C nelle valli.