Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge l’Italia e la Liguria dal passaggio di perturbazioni tuttavia, infiltrazioni di aria fresca in quota determineranno la formazione di temporali estivi su parte del nostro entroterra nel pomeriggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 15 agosto 2023

Al mattino in genere soleggiato su tutta la regione. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne.

Nel pomeriggio non si esclude qualche temporale estivo nel gruppo Trebbia-Aveto e sulle Alpi Liguri.

Fenomeni in graduale attenuazione dopo il tramonto quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie

Costa: min 20/25°C, max: 28/33°C.

Interno: min: 13/21°C , max: 27/34°C.