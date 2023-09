Inizio settimana con alta pressione che regna incontrastata sull’Europa centrale e allontana le perturbazioni in arrivo dalla zona atlantica. Qualche velatura verrà portata dalle correnti in arrivo da nord est ma le temperature riprenderanno ad alzarsi. Secondo le previsioni lo “Zero termico” schizzerà nuovamente sopra i 5000 metri. Occorrerà insomma salire oltre i 5000 per trovare temperature sotto lo zero.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 settembre 2023

Giornata caratterizzata da tempo stabile con il transito di velature più spesse al mattino. Qualche nube bassa inizierà ad addossarsi ai rilievi interni a causa dell’arrivo di sostenuti venti di Bora.

Venti moderati da nord, con rinforzi al mattino sul savonese. Temporanea rotazione da sud al pomeriggio.

Mare poco mosso o stirato.

Temperature in generale aumento lungo la cost

sulla costa: minime +18°C/+24°C ; massime +27°C/+31°C

nell’entroterra: minime +8°C/+19°C ; massime +22°C/+30°C