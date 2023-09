Coreglia Ligure (Genova) – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per alcune auto che hanno preso fuoco per cause ancora da accertare nella zona di Coreglia Ligure, in Val Fontanabuona.

Le fiamme e il puzzo di bruciato hanno risvegliato di soprassalto i residenti che hanno subito chiamato i pompieri ma all’arrivo delle unità le fiamme avevano già distrutto le auto.

L’incendio è stato domato e sono iniziate le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Non è escluso al momento l’intervento di un piromane.