Una perturbazione di passaggio a nord dell’arco alpino attiva l’arrivo di correnti umide sulla Liguria che porterà ad una conseguente intensificazione della nuvolosità accompagnata da deboli precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 settembre 2023

Nuvolosità diffusa tra la notte ed il primo mattino su tutti i settori, possibilità di piovaschi o brevi scrosci sul settore centrale in esaurimento nel corso della mattinata.

Pomeriggio tendenzialmente più stabile con parziali schiarite lato costa.

In chiusura di giornata possibile instabilità in sconfinamento dal basso Piemonte diretta verso l’entroterra savonese.

Venti attivi da sud, moderati/tesi, rinforzi come da avviso.

Mare poco mosso, tendente a mosso dalla sera sul Golfo di Genova.

Temperature in aumento le minime a fondovalle e sulla costa. Stazionarie le massime.

sulla costa: minime 20°C/23°C ; massime 23°/27°C

nell’entroterra: minime 10°C/19°C ; massime 22°C/26°C