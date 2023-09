Genova – E’ annegato in mare il ragazzo di 24 anni, Migrante ospite del campo di Voltri, scomparso tra le acque questa mattina.

Intorno alle 12 è scattato l’allarme per il ragazzo, ospite della tendopoli che attualmente ospita 60 persone.

Il giovane si sarebbe tuffato in mare per poi sparire tra i flutti in condizioni meteo-marine che non presentavano alcuna difficoltà.

Il corpo del ragazzo è stato avvistato e riportato a riva, è purtroppo deceduto al termine delle manovre rianimatorie.

Si tratterebbe di ragazzo di 24 anni originario del Burkina Faso.