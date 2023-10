Genova – Un incontro con i rappresentanti dei sindacati per verificare le possibili iniziative per cercare di sbloccare la difficile situazione delle acciaierie. Lo ha organizzato per mercoledì il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, informato del corteo dei lavoratori.

“La mia segreteria – ha spiegato Toti – sta convocando l’incontro con i sindacati di categoria per affrontare la difficile situazione dell’ex Ilva. Oggi e domani sarò impegnato al Festival delle Regioni che si sta svolgendo a Torino ma già da mercoledì sono pronto ad avviare un nuovo confronto, convenendo che è ormai giunto il tempo di trovare una soluzione”.