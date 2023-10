Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo e in Liguria il tempo torna stabile e con temperature superiori alle medie stagionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 ottobre 2023

Cielo lattiginoso per gran parte della giornata su tutta la regione per foschie e velature più o meno dense con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato.

Venti deboli in regime di brezza

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature pressoché stazionarie

sulla costa: minime 16/20°C ; massime 24/28°C

nell’entroterra: minime 6/13°C ; massime 23°C/28°C